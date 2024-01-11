貓咪「太陽」打包棄垃圾箱 獲熱心女領養

善舉網民讚好 斥歹徒促追捕 牛頭角一隻雌性貓咪，昨日被人用膠袋封實棄置垃圾箱，幸天可憐見，有清潔工在處理垃圾時揭發報案，其後再遇熱心人相助領養，重新予牠一個家。據悉，獲救貓貓似有一定年歲，疑因一度缺氧而無精打采，幸在新主人悉心照料已漸有起色。貓主事後在社交平台分享貓咪最新情況，其善舉獲網民一致讚好，另有不少留言狠批棄貓者心腸歹毒，務必要把其繩之以法。

市政大廈職員揭發報案 昨日上午11時許，牛頭角市政大廈垃圾房有職員報案，指在清理垃圾期間，發現有人以膠袋棄置一隻貓。當時貓咪仍有氣息，惟牠身體虛弱、精神不振，職員遂把其放入發泡膠箱，並加上毛巾保暖。此後曾經嘗試以零食餵飼，惟貓貓似乎無力進食，僅偏頭一望便回復側躺姿勢而不停喘息。

收養人悉心照顧無大礙 人員接報到場，經初步調查後，把案件列作「殘酷對待動物」，正翻查附近閉路電視片段追查案發經過。在調查期間，一名熱心女子途經現場，在得悉貓咪遭遇後，主動表示希望領養貓咪，以免被有關部門人道處理，人員登記其資料後，遂把貓隻交予對方帶走。

領養貓咪的善心女子名叫Trista，她事後在關注貓狗權益的網上社交平台群組發文，表示該隻貓貓屬雌性，已替牠取名「太陽」。Trista曾向報案人了解，得悉貓貓是被遺棄者用膠袋及一條毛巾「包住綁實」，再拋棄在垃圾箱內。她把貓貓帶走後，已替其洗澡吹毛，並且餵食小量寵物罐頭及以針筒餵奶。她仔細觀察後，相信貓貓有一定年歲，而且其右耳內生有肉瘤，由於牠因缺氧而嘴部略有發紫，休息後已經能夠站起。

網民紛對事件表達關注，一方面大讚Trista的善心之舉：「勝在有你這個好心人，祝福你一世好運」、「多謝你無放棄個小朋友（貓貓）」，一方面譴責棄貓者：「有無搞錯，當隻貓係垃圾？」、「棄貓個（嗰）個會有報應」。另有留言猜測，棄貓可能是無良繁殖場所為。