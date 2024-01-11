林進涉呃科技券 公司稱依程序申請

林 進

【本報訊】執法部門於本周二（9日）就「科技券」騙案拘捕逾20人，其中一名疑犯為前元朗區議員林進，他被指涉及一宗於2021年至2023年期間的串謀行騙及欺詐案。

指預批24萬 未曾收款 林進成立的搬屋公司「同行搬屋」，於昨日凌晨在社交平台發文，表示該公司在香港為一間合法有限公司，依足程序申請科技券；而申請接近兩年，只接到通知指「公司合乎資格申請」，預計可獲批出24萬元，但公司從來沒有接收過款項。

在本周二下午，「同行搬屋」已兩度在社交平台交代負責人被捕事宜，表明公司會正常運作，又強調作為合法公司，必定會協助調查。林進為地區組織「天水連線」成員，早前活躍於反修例活動，於2019年當選元朗區議會（瑞華）議員。2021年，林辭任區議員後，同年成立搬屋公司。

創新科技署指，署方及作為「科技券」秘書處的生產力促進局，於去年收到有關科技券申請的舉報，在檢視及分析相關資料後，署方初步認為有可疑，因此立即主動將有關資料轉交執法部門跟進。經過數個月以來的調查，執法人員展開了拘捕行動。