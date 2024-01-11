屈手指腳趾硬擘一字馬 童樂居女工認虐兒
【本報訊】本報早前率先獨家報道香港保護兒童會轄下的「童樂居」，有職員涉虐待多名嬰幼兒被捕。至今共34名女職員被起訴，區院於前日處理涉及16名被告的案件，當中有9人承認共30罪，其中兩人將於下周一（15日）判刑。9人中的其中一人，另外亦單獨被控42項虐兒罪，昨在區院承認當中37項控罪，涉及125次事件，當中有超過22名受害幼童。被告曾以掌摑、拍打、屈手指腳趾及把幼童雙腿擘至一字馬及摔落床等手法施虐。法官把案件押後至其他不認罪被告的案件審結後，才處理被告的求情及判刑。
涉125次事件 22幼童受害
本案涉及的被告是趙詠茜（46歲），她前日已就涉及16名被告的案件中承認12項虐兒罪。至於她獨自被控的案件共涉42項虐兒罪，她承認當中的37項控罪，涉案時間為2021年10月29日至2022年12月17日，並於童樂居內發生，當中涉及22名1至3歲的匿名事主及多名不知身份幼童。至於餘下5項控罪則獲准於法庭存檔。
本案案情指，被告趙詠茜自2019年2月起在童樂居工作。該處的閉路電視拍到趙於案發時段內，分別在童樂居內向眾多男女事主施虐，共涉及125次事件。當中大部分事主均涉及不止一次施虐事件，有事主更涉及多達38次施虐事件。
案情顯示，被告會以不同手法向事主施虐，包括掌摑及捽面部、拍打後腦、腳踢幼童、屈其手指腳趾及以毛巾等鞭打等。案件編號：DCCC 146/2023
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