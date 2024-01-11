屈手指腳趾硬擘一字馬 童樂居女工認虐兒

【本報訊】本報早前率先獨家報道香港保護兒童會轄下的「童樂居」，有職員涉虐待多名嬰幼兒被捕。至今共34名女職員被起訴，區院於前日處理涉及16名被告的案件，當中有9人承認共30罪，其中兩人將於下周一（15日）判刑。9人中的其中一人，另外亦單獨被控42項虐兒罪，昨在區院承認當中37項控罪，涉及125次事件，當中有超過22名受害幼童。被告曾以掌摑、拍打、屈手指腳趾及把幼童雙腿擘至一字馬及摔落床等手法施虐。法官把案件押後至其他不認罪被告的案件審結後，才處理被告的求情及判刑。