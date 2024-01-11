新生兒2萬獎勵金 迄接4682申請

【本報訊】政府推出兩萬元新生兒獎勵金計劃催谷生育，截至1月8日，已接獲合共4,682宗合資格申請，政府明日會向立法會財委會申請22.86億元的撥款，若款項獲批，有望於2月下旬向合資格新生嬰兒家庭發放獎勵。當局希望在新生嬰兒獎勵金及龍年效應刺激下，香港在新的一年能迎來更多小生命。

料2月下旬發放 有在瑪麗醫院待產的準媽媽表示，若獲發放獎勵金，會用這兩萬元獎勵金購買嬰幼兒用品，亦有準媽媽指出新措施是獎勵，會將獎勵金用於購置輔助餵哺母乳的用品。

政府在去年10月推出的《施政報告》中提出一系列鼓勵生育措施，政府指，本港出生率2022年下跌到0.9的低點，而香港65歲及以上的長者佔全港人口的比例，預計未來10年內升至近三分之一。

本港生育率在過去30年持續下跌，去年更跌至0.8，屬全球最低水準，響起人口萎縮的警號，問題已是燃眉之急，港府在去年提出發放兩萬港元新生兒獎勵金，另外加上其他稅務和住房上的誘因，希望引導整個社會重視相關出生率長期下跌的問題。