電動車一換一擬延續 學者料優惠縮

面對財赤困局 恐削減排意欲 推動電動車的「一換一」計劃將於3月底屆滿，環境及生態局表示，計劃推出至去年11月已有逾6萬輛電動私家車「落地」，增長逾6倍，但整體私家車數目卻沒增加。而且電動車佔新車比例已跳升至64.1%，認為計劃行之有效，又指政府正檢視計劃，適時公布最新安排。有學者指港府面臨財赤，估計「節源」的大前提下，優惠會「縮水」。有關注組織擔心削優惠會令車主延遲換車計劃，阻礙港府減排等目標。

俗稱「一換一」計劃的電動車首次登記稅的寬減安排自2018年推出，環境及生態局局長謝展寰昨日書面回覆議員質詢時指，截至去年11月，已有近60,700輛電動私家車落地，並取代舊燃油私家車，約佔整體新電動私家車數目的97%。而電動私家車佔新登記私家車的比率亦由2019年的6.3%跳升至2023年11月的64.1%。另外，登記電動車數目增長逾6倍，但整體登記私家車數目卻未見大增，只增加少於7%，顯示計劃沒有令市民多買新車。

距離現有「一換一」計劃完結仍剩不足3個月，謝展寰仍指，政府現正檢視「一換一」計劃，並將適時公布最新安排。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波指出，港府面臨財赤，曾指會在不影響公眾服務、綜援等民生下調整體開支，近日亦傳出調整急症室收費等，認為縱使私家車首次登記稅佔政府整體收入不多，但仍相信「一換一」計劃會縮皮，減少寬減上限，「細還細，夾埋都幫補到吓」。

車主或待2035年方換電車 中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培則指出，「一換一」縮水將大大削減燃油車主換車意欲，指計劃成功之處是令部分未有故障的燃油車主提早換車。李提到，縱使現時電動車選擇較過往多，車價亦調低，但一旦優惠大減，車主認為換電動車不划算，換車的意欲便會相應減少，「或者等到2035年禁止出燃油車先換車」，他促請維持現有計劃。

環境及生態局另指，4個政府露天停車場早前設置11個可提供中速充電器，試驗結果顯示充電器能在戶外正常運作，但考慮到電力供應和空間限制、影響附近交通等因素，政府未有計劃在現有公眾咪錶附近加裝充電設施。