醫健：老有所醫：糖尿足的嶄新治療方案

糖尿病患者如患病時間長，血糖控制未能長期達標，就會導致糖尿病的併發症，常見的併發症有血管病變，包括大小血管，及周圍神經病變。

周圍神經病變是糖尿肢病的主要成因，下肢神經線較上肢長，所以較多糖尿肢病發生在下肢，或稱為糖尿足。當在足部遠端的神經線逐漸壞死，神經線的感覺神經束、活動神經束及交感神經束都會功能逐漸減退。

痛楚感覺減少令糖尿患者不能察覺足部被不適當的鞋履壓迫，或不察覺有硬物令皮膚破損。活動神經缺損令腳部小肌內萎縮，腳部變形，變形足不能配穿一般鞋履，容易令腳部有高壓點。交感神經缺損令皮膚乾燥，如有高壓點，皮膚有輕微拖拉就會破損。當足部皮膚有破損，患者因痛覺減少，很多時候當患者發現有足部有傷口時，已有組織壞死出現。

患者如血糖偏高，會令免疫系統功能減退，小傷口受細菌感染後，組織很快壞死。如不能適時清除感染及壞死組織，及用高效抗生素治療，很多時須要進行截肢手術，才能保存性命及令傷口愈合。截肢後患者須靠義肢走路，功能遠不及原來肢體，生活質素大受影響。

保肢並不容易，須配合多個專科配合。骨科醫生須進行清創手術，患者通常都有其他內科疾病，例如心血管病，令麻醉及手術風險加劇。但切除受感染及壞死足的部分，通常需要多次手術，年長患者未必能夠承受。

除了傳統手術外，生物清創是現今嶄新的方法，利用疽蟲只食壞死組織，不食活組織的特性，可以不用麻醉藥及手術刀，就能清除壞死組織，而且更精準，不會出血，可減少對患者的風險，尤其對不適宜全身麻醉，有多種內科疾病的患者，生物清創令患者減低截肢的需要，達到保肢的目標。疽蟲能挽救傳統手術未能百分百精準的局限性。此療法最近引入香港，可輔助醫生選擇最佳治療方案給糖尿足病人。

清創完成之後，如何令大創面傷口愈合是另一治療難題。現代科技研裝的生物海綿狀材料，可誘發自體細胞在生物材料上生長，逐步長出新的肉芽，令傷口逐步愈合，不須要使用複雜傷口覆蓋手術，減少手術風險，同樣達到傷口愈合及保留肢體的理想治療效果。

香港大學李嘉誠醫學院矯形及創傷外科學系手外科部主任

香港港怡醫院手外科及癱瘓重建中心主任 葉永玉醫生

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