浸大皺皮木瓜研藥 治肌原纖維肌病

【本報訊】肌原纖維肌病屬於罕見疾病，目前沒有有效治療方法，醫療成本十分高昂，為患者、家人和社會帶來沉重負擔。浸會大學中藥創新研發中心昨公布一項新藥研發成果，從中藥「皺皮木瓜」提取有效成分，用於治療該罕見病。新藥已獲得美國食品藥物管理局「孤兒藥」（用於治療罕見疾病之藥）資格認定，成為香港第一款獲得該資格的植物藥；研究團隊計劃在兩年內，提交新藥的臨床研究申請。

增肌肉力量 提高活動能力 肌原纖維肌病由基因突變導致，包括BAG3基因突變，是一種罕見的遺傳性神經肌肉疾病。患者通常會在青少年時期發病，常見臨床症狀包括肌肉萎縮、運動障礙、呼吸肌虛弱、心肌病等。該病症目前尚無有效治療方法且治療成本十分高昂，研究人員現時仍在探索針對這類疾病的治療方案，並評估其安全性和有效性。

浸大協理副校長卞兆祥表示，他們通過中藥「皺皮木瓜」提取了其中有效成分研發了名為「CDD-2107」的新藥物，研究結果顯示，CDD-2107能顯著改善肌原纖維肌病患者的臨床症狀，包括增強肌肉力量，以及提高患者活動能力和獨立性。