科大研發防蟲噴霧 港隊巴黎奧運使用

【本報訊】巴黎奧運會即將揭幕，當地床蝨問題日益嚴重。香港科技大學（科大）與Absolute Pure EnviroSci Limited（APEL）的聯合實驗室（聯合實驗室）研發的驅蟲防蝨噴霧昨日發布研究成果，同時科大表示將給赴巴黎參加奧運會的香港運動員代表團使用。

當地床蝨嚴重 床蝨，又稱臭蟲一旦被叮咬會導致皮膚發癢、紅腫、過敏等症狀。主要栖息在黑暗乾燥的地方如牆壁、床架、衣櫃、地氈的隱秘縫隙處。傳媒早前報道，往澳門旅客報稱在金巴發現吸血蟲，及後金巴方面證實是蝨蟲。巴黎亦被床蝨問題影響，早前巴黎政府宣布全城滅蝨計劃。

科大昨日召開發布會稱，其聯合實驗室開發了一種高效持久的環保防蟲噴霧，可去除床蝨並滅活99.9%的傳染性病毒。科大表示該防蟲噴霧的配方源於新冠疫情初期所研發的的一種抗菌塗層技術，並表示該噴霧已通過中國內地和瑞士兩個實驗室的認證，同時表示2024年巴黎奧運會期間香港代表隊將會使用此款防蟲噴霧，以應對歐洲嚴重的床蝨問題。