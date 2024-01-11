網民勸放手 天瑜父：危急關頭不作搶救

【本報訊】女童周天瑜在2018年罹患橫紋肌肉瘤，3年前於瑪麗醫院接受手術懷疑因醫療事故而慘成「植物人」。在上月30日醫生稱，天瑜心臟開始出現衰竭，情況不樂觀。

指已與醫生達成共識 天瑜父親昨晚更新社交網站，提到網上有不少評論叫他放手，讓天瑜舒服地離去。他重申，天瑜的生死去留從來都不是父母作主，一切都是醫生按病人的最佳利益去作決定，更指本港連安樂死都沒合法化；他續透露，女兒病危時已跟醫生達成共識，決定在危急關頭不為天瑜搶救。

天瑜父親昨晚更新社交平台貼文，指那些說他應該放手、讓天瑜舒服地離去等話的網民，其實根本還沒搞清楚現實情況，並指出「不是當父母的就可以操控孩子的生殺大權，其實在這件事情上，別說天瑜的生死去留，就連她能不能出院，可不可以回家，甚至我們希望她在那一家醫院留醫，選擇怎樣的治療方案等問題，從來都不是父母作主，一切都是醫生按病人的最佳利益去作決定」。

天瑜父親續解釋，這番言論並不是為了去反駁或辯解，更不是要公審別人，反而是希望這些人科普一下有關香港的醫療制度和法律問題。他其中提到香港「安樂死」還沒合法，「即使是個有自主意識的成年人，面對甚麼不治之症也好，全身癱瘓也好，受盡病患折磨也好，就連他自己本人都不可以按自己的意願，透過合法的途徑去提前結束自己的生命」，意味這完全是法律制度的問題，已經不是個人捨不捨得或者道德的問題。

斥部分言論涼薄無知 天瑜父親亦表示理解網民是出於好意，但他促請發表評論時，至少也要搞清楚問題的重點和基於事實，更反駁如有人說出「自己是出於自私而故意不肯放手，甚至是為了利用女兒博取同情和得到更多資源」，這是完全出於涼薄和無知。