東呼即應：球場鐵欄曬臘肉 招惹蟲鼠恐中毒

未見食環影蹤 東呼即應促勿縱容 不明來歷的東西都是小心一點，特別是放入口的食物，「病從口入」，真的不可胡亂試。《東呼即應》近日發現網上有討論區流傳兩張相片，其中一張相片，可見是有人趁陽光普照，在露天地方的類似球場鐵欄位置，使用掛衣架，如晾衫式掛了一排臘肉，目測至少有7串。而另一張相片就見到有人用衣架掛了幾串疑似切了片的蘋果，手法與曬臘肉一樣純熟有技巧，以尼龍繩穿起固定，非常穩陣。

一眾網民紛紛留言，大鬧有關人士的做法沒公德心，指其行為自私，「攪（搞）到周圍油立立！」影響市容之餘，更相當不衞生，擔憂會在該處引來大量蒼蠅，更指掛在這裏被這麼多的昆蟲細菌「侵襲」，有機會導致食物中毒；當有人不經意在附近打噴嚏散播病毒，一個不留神就病從口入。有人更說笑，可能很快會有「米奇」（老鼠）來開大食會，但同時未見食環署人員的蹤影。

公屋範圍卻無法可管 從相中推斷，有關地點疑似是公共屋邨一帶的範圍，若按照香港房屋委員會的屋邨管理扣分制，雖然房委會指制度可保障公共屋邨的環境衞生，亦有助妥善執行屋邨的管理工作，從而為住戶建立健康舒適的居住環境。但違例事項下，只針對在公眾地方晾曬衣物，未有針對曬製食物；另外有規例指在窗、露台或樓宇外牆放置滴水物件可以被扣3分，但在公眾地方卻無規管，故現時並無法例可以規管有關的曬製食物行為。

其實自製臘味而影響到鄰居亦非新鮮事，《東呼即應》去年亦收到投訴，指居屋屋苑的住戶在窗外掛起一排排豬腩肉，實行在家天然生曬臘肉，臘肉疑油分豐富向下滴，下層的簷篷邊緣慘被染黑，更恐沾污衣物令鄰居受罪，當時亦引起不少網民反感。而該個案當中，因並非公屋，只能由管理公司處理投訴。

而除了影響公眾之餘，自製臘味更有機會影響自己，食物安全中心就表示若製作過程不當，可能導致細菌孳生，令臘味變壞，進食後有可能影響健康，其中肉毒桿菌可在自製臘腸內孳生，並產生致命毒素，但不會令食物明顯變壞。中心亦建議市民應向可靠的供應商購買臘味。

有人用衣架掛了幾串疑似切了片的蘋果。 東呼即應爆料熱線 東網版面新設計一撳即睇