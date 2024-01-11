元朗關愛隊停運 當局：不應與議席掛鈎

【本報訊】元朗有一隊關愛隊終止服務，其隊長表示原因為未能成為區議員，資源不足難以應付關愛隊開支為由，退出關愛隊。民政及青年事務局局長麥美娟昨回應指出，在遴選時已經清楚列明每隊關愛隊的撥款金額，並非「神秘的數字」，關愛隊申請時應已閱讀所有文件，因此「好均真」，亦指關愛隊不應該和個人議席掛鈎。

指撥款均真 應早悉要求 麥指在遴選時已經清楚列明每隊關愛隊的撥款金額，為每兩年80至120萬元，並非「神秘的數字」，而申請成為關愛隊時，要列出社區服務經驗、社區動員力，以及講述如何凝聚到社會資源，而關愛隊申請時應該已閱讀所有文件，他們應該知悉要求，因此「好均真」。

被問到會否有更多關愛隊申請停止服務，亦有人指做不到區議員便沒有資源做關愛隊。她指關愛隊實際面對很多挑戰，因此一班真心服務的關愛隊十分值得大家支持。她又指區議會選舉有關愛隊成員參選後落選，但他們仍然堅持在社區內做好關愛隊服務，對於這批「不遺餘力、不為名、不為利」的隊員應該給予更多支持，她強調關愛隊不應該和個人議席掛鈎。

元朗瑞華關愛隊隊長原為一名前區議員，該名前區議員以未能取得足夠提名參選區議員，在時間、資源和金錢上難以承擔關愛隊工作為由，早前退出關愛隊，亦令該關愛隊終止服務。