鄭文傑涉違國安潛逃 父到署助查
【本報訊】國安處早前宣布新一批通緝名單，當中涉及5名潛逃海外人士，消息指，其中一名通緝人士鄭文傑，其父親昨早到執法部門接受調查，至中午時分，鄭父可自行離開。據知執法部門純粹進行一些了解的程序。
屢乞外力制裁遭通緝
鄭文傑是英國駐香港總領事館前僱員，他在2020年8月至2022年6月期間，聯同他人成立政治組織「避風驛」、「英國港僑協會」及「香港影子議會」，多次透過社交媒體平台鼓吹「港獨」。2020年7月至2023年7月期間，他多次透過不同的平台和形式，請求外國對中央和特區官員、司法和執法人員進行「制裁」及對中華人民共和國及香港特別行政區，採取其他敵對行動，鄭於2019年11月11日離港。
國安處先宣布通緝8人，包括任建峰、袁弓夷、許智峯、郭榮鏗、郭鳳儀、劉祖廸、羅冠聰及蒙兆達；其後再宣布通緝5人，分別為男子鄭文傑（33歲）、女子許穎婷（24歲）、女子邵嵐（24歲）、男子霍嘉誌（42歲）及男子蔡明達（46歲），指他們分別涉嫌煽動分裂國家罪、勾結外國或境外勢力危害國家安全罪以及煽動顛覆國家政權罪。
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