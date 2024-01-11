鄭文傑涉違國安潛逃 父到署助查

屢乞外力制裁遭通緝

鄭文傑是英國駐香港總領事館前僱員，他在2020年8月至2022年6月期間，聯同他人成立政治組織「避風驛」、「英國港僑協會」及「香港影子議會」，多次透過社交媒體平台鼓吹「港獨」。2020年7月至2023年7月期間，他多次透過不同的平台和形式，請求外國對中央和特區官員、司法和執法人員進行「制裁」及對中華人民共和國及香港特別行政區，採取其他敵對行動，鄭於2019年11月11日離港。