段崇智請辭 議員校董稱無做手段

段崇智

【本報訊】中大校董會繼上月炒副校長（行政）兼秘書長吳樹培，日前再接納校長段崇智請辭，留任至明年1月、期內校董會將物色新校長。中大校友評議會前選任校董林偉雄昨在電台節目表示，段崇智的辭職聲明提及大學條例修訂後是物色新校長的合適時機，意味段與新校董會合作出現困難，包括上月中大前副校長吳樹培被解僱，相信令段認為此先例對中大教職員缺乏保障。但3名身兼中大校董的議員張宇人、劉國勳和鄧家彪均強調校董會重組「對事不對人」，並尊重段崇智決定，張表明「唔係我哋做乜嘢手段」。

對於立法會審議中大校董會改革草案期間，段崇智並無出席備受指摘，林偉雄指當時無邀請段崇智到場解畫，有關指摘並不公平。他又擔心日後申請擔任中大校長的人士，如了解將來有機會遭遇相同對待，工作上亦要完全配合校董會，會為招聘過程增添困難。

指與前副校長情況不同 另一邊廂，劉國勳指段崇智已交代請辭原因，希望學校能夠盡快啟動新校長招聘程序。他指過去他們3人推動中大校董會重組一直「對事不對人」，以中文大學利益作為依歸，沒有針對段崇智，又指前副校長吳樹培和段崇智並非同一情況，相信未來一年段崇智也會和校董會緊密合作，有信心過渡。

對於段崇智的決定，鄧家彪表示尊重，也對其帶領中大師生團隊、維持學術排名等表示感謝。針對遴選新校長程序，他指中大條例已有寫明，之後的校董會會議相信會盡快討論，期望能給予大家信心。

被問到事件是否表示學術自由受到影響，鄧家彪表示一年多以來的改革是架構性的改革，符合UGC教資會的宋達能報告，張宇人指段辭職係個人選擇，「唔係我哋做乜嘢手段」，希望教職員和學生要尊重校長決定，又指不尊重段校長的個人選擇才是「唔尊重（院校）自主」，並指任何人有甚麼觀感「冇能力控制」。