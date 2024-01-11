中產乏支援難上車 議員促撤辣

【本報訊】政府早前對樓市「減辣」但不撤辣。立法會昨辯論「關注中產階層的需要」議員議案，有議員批評政府對中產支援少，中產抽居屋大部分不合資格，公屋更加不會有，而買私樓亦是不容易，更是「交稅多，福利少」，促請政府全面撤辣，並提出居所貸款利息扣稅額，以幫助中產置業和減輕負擔。

倡設居所貸款利息扣稅額 議員陳祖恒指置業問題困擾中產，中產買私樓不容易，抽居屋大部分不合資格，而公屋更加不會有，要求政府為中產提供更多置業選擇，又認為樓市炒風已退港府應全面撤辣，幫助中產置業和減輕負擔。

在福利方面，議員陳振英認為本港社會福利政策面向基層家庭，目前有的措施為不需經濟審查措施，包括交通津貼計劃，需要中產人士可以享用，但並未針對中產人士需要。他又認為中產階層普遍重視子女教育，建議政府訂立子女教育費的免稅額，而且近年利率高企，促請當局提出居所貸款利息扣稅額。

另一議員李鎮強直指中產「交稅多，福利少」，中產家庭居住佔開支比率約四成以上，反之基層居住佔開支比率約一成，出現「窮中產」現象，又提到30年來大學生入職起薪點未有改變，然而物價卻一直飛升，令不少青年「躺平」為申請公屋。

議員易志明則批評政府未有界定中產定義，其所屬政黨多年前已提出設立中產事務委員會，為中產制訂適合的政策，然而政府卻一直沒有接納，無法為中產訂出適合的措施。他又認為財政赤字只是暫時性，期望當局可以檢討減免中產負擔。