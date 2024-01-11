基建貴慢 前車可鑑 發展北都 質效難保

千億赤字莫財 議員關注錢從何來 北部都會區規劃發展緩慢，立法會昨通過有關北都發展的動議及修訂，有議員斥政府在加強推進北都發展的機制不足，亦有議員指本港正面臨巨大財赤壓力，再加上政府早前推出的原址換地申請反應冷淡，令公眾關注北都發展「錢從何來」？再加上近年不少大型基建令人感到「又貴又慢」，還不時出現延誤超支等問題，政府如何保質保效是一大考驗。

提出動議的議員陳月明指北部都會區發展策略眨眼間已經兩年，但基建以及交通配套卻尚未完善，區內更有歷史遺留的規劃問題，如口岸附近的新界東北堆填區，廚餘處理中心，未來甚至會搬遷屠房到口岸附近，以及興建焚化爐，認為非常不合適，希望新界東北堆填區盡快關閉及綠色轉型，堆填區對環境的矛盾就會化解，並推動藍綠康樂旅遊生態圈以高品質生態環境支撐高品質發展。

籲設專屬條例拆牆鬆綁 她建議要善用北部都會區的口岸優勢，例如參考機場有機管局條例，北都亦可以有專屬條例《北部都會發展條例》為發展拆牆鬆綁，以便重新審慎考慮口岸附近的規劃問題、推動人員往來，激活口岸經濟區，為吸引人才及兩地居民往來提供基礎、採取更積極的政策推動城鄉共融。

另一議員黎棟國認為北都兼顧改善本港生活的角色，與市民福祉息息相關，但本港連續多年有財赤，但北都設計的數目涉及數字，因此如何做好設計關鍵所在，冀當局做好融資工作，而因應發債成本急劇上升，應看好時間以免融資成本大增。

對於政府去年已發布《北部都會區行動綱領》，議員陳永光認為並不足夠，指北都的發展涉及很大資金需求，而本港正面臨巨大財赤壓力，再加上政府早前推出的原址換地申請反應冷淡，令公眾關注北都發展「錢從何來」？他續稱，近10年來本港不少大型建設項目，給人的印象就是「又貴又慢」，還不時出現延誤超支等問題；而且本港正面臨建造業人手不足的問題，北都的發展要如何保質保效，對政府而言是一大考驗。他希望政府能夠及早為北都的發展作好財務安排，並善用香港作為國際金融中心，在籌資融資方面的經驗和優勢，確保政府財政的持續性，以及避免出現延誤超支。

促部門遷「都」免空心化 議員蘇長榮亦斥政府在加強推進北都發展的機制「尚見不足」，建議政府把北都建成「特區中嘅特區」與原有的政府體系「有分有合」，以擺脫現有施政體系中「低效、僵化、不合時宜」，又促請政府把部分機構遷至北都，避免使北都「空心化」。

另一議員謝偉銓認為香港出現短期的財政壓力，政府應為北都發展制訂推展時間表和財務安排，避免工程過度集中，而出現人手、現金流及通脹壓力，防範工程出現超支和延誤。

發展局局長甯漢豪回應指北都是產業帶動發展，對如何能夠創新持開放態度，她以新田科技城為例，指創科局已研究實際創科位置，短期內啟動科技城的環境評估、城市規劃、製圖及收地的法定程序，爭取年底進行新田科技城的土地平整工程。

至於洪水橋、流浮山一帶如何與內地做好對接則希望能在短期內出台作諮詢；口岸商貿和產業區涵蓋大面積及多個口岸，能夠承載的產業是多元化的，最快今年稍後出台諮詢。至於發展時間表，她指由於發展地域廣，涉及不同項目，處於不同的發展階段，需要不同的時間，各項建議會在今年陸續出台。