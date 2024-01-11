低估所需候命機師數目 國泰再向受影響乘客致歉

【本報訊】國泰航空連日來不斷臨時取消航班惹各界氣憤，昨日亦再取消至少12班機。國泰承認早前低估了所需的候命機師數目，強調已完成整合航班，平均取消每日12班航班，以確保農曆新年旅遊旺季的航班如常運作，而大部分受影響乘客可獲安排轉乘其他航班出行。國泰再次就事件向乘客致歉。

機場管理局網頁顯示，國泰昨日有12班航班取消，主要為短途航班，例如早上由香港前往高雄的CX432航班，以及前往曼谷的CX615航班。國泰昨發聲明指，在聖誕節及新年期間，低估了所需的候命機師數目，由於本月機師值勤表早於12月中編定，令候命機師不足的問題延續至本月，因此需要取消本月首兩周部分航班，其中在本周日取消最多航班，共27班（14對航班）。

日均撤12航班 整合完成 國泰續指，已在本月及下月取消平均每日12班航班，並完成航班整合，確保下月7至18日期間的農曆新年旅遊高峰期內航班如常運作，亦已通知受影響乘客。國泰強調這兩個月出行受阻的乘客，逾96%獲安排轉乘一天內出發的替代航班。

國泰營運及航空服務總裁麥皓雲表示，這次航班臨時改動不單止有負顧客的期望，亦遠遠不符國泰自訂的標準，尤其部分航班的取消通知期較短。他向受影響乘客致歉，並指正率領工作小組跟進及徹查事件起因，並落實改善方案。