高檔展覽缺場地 亞博館擴建無期

【本報訊】有展覽業界人士反映，香港大型及高檔次的會展場地仍然供不應求，影響會展業及香港整體的競爭力，有議員昨在立法會質詢政府計劃的灣仔北重建和亞洲國際博覽館擴建的落實時間表，但商務及經濟發展局副局長陳百里回應指仍未能提供亞博館確實落實時間，因政府正檢視北大嶼山醫院香港感染控制中心的需要。

議員謝偉銓提出口頭質詢，指根據2015年發表的《香港新會議及展覽設施需求研究》顧問研究報告，在2023年及2028年，香港分別需要額外84,400平方米及132,500平方米的會展空間，但擴建亞博館及把灣仔北3幢政府大樓用地重建為會展設施的計劃，未有確實日期，詢問當局政府會否計劃在其他地區，例如北部都會區和交椅洲人工島，興建大型會展設施以及展開新的會展設施需求研究。

需待北大嶼疾控中心騰出空間 陳百里回覆指疫情前兩個大型會展專用場地，每年舉辦超過160場國際大型展覽，而政府推展擴建會展設施項目，需考慮多個因素，包括會展業界對場地設施的要求、選址附近的交通住宿餐飲等配套設施是否足夠，新舊設施之間的協同效應及成本效益。

他指目前兩個擴建計劃，會讓香港會展空間增加超過四成到22萬平方米，而灣仔北的所有清拆和建造工程需要長達7年時間完成，因此最快也要在2034年才能落成；而機場管理局已經就亞博館第二期擴建進行顧問研究，政府正檢視北大嶼山醫院香港感染控制中心的需要，當結束運作後，可以騰出用地，讓機管局啟動亞博館擴建工作。