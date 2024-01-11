深圳居民一簽多行 傳新春前解禁

陸路口岸探討同時延長通關 香港與內地去年恢復全面通關，然而南下的內地旅客明顯下降，對香港的消費市道造成打擊。有議員昨預料在農曆年前恢復深圳居民一簽多行，亦在立法會大會上質詢特區政府會否把「一簽多行」進一步擴展至粵港澳大灣區的內地城市，但當局回覆指特區政府一直與內地相關部委就安排實施情況及未來路向保持溝通，現階段沒有進一步補充。

提出質詢的議員田北辰指過去因應香港的旅客承載力、為旅客有更佳的體驗和減低對本地居民的影響，深圳戶籍居民赴港的個人遊簽注於數年前由「一簽多行」改為「一周一行」，詢問政府有沒有重新檢視，並恢復一簽多行措施。雖然當局表明沒有進一步補充，但田事後預料農曆新年前深圳戶籍居民「一簽多行」來港的安排將會恢復，然後再檢視情況，考慮是否擴大至大灣區其他城市。

他又指港鐵對24小時通關有保留，擔心會影響維修保養和服務營運，但可以探討在指定日子，將服務時間延長至凌晨3時。至於其他陸路口岸，兩地政府正探討口岸接駁交通的問題，亦可能會在農曆新年前，延遲開放時間。

署理文化體育及旅遊局局長劉震回應相關質詢時表示，去年全年訪港旅客人次超過3,480萬人，剛過去的除夕和元旦假期，約有43萬人次的內地旅客訪港，與疫情前比較，約為2017年及2018年同期平均73%，而目前有49個指定內定城市和資格居民可申請個人遊簽注，目前大部分內地旅客透過個人遊計劃訪港，佔2023年整體內地訪港旅客的60%。

劉續指，隨住各項大型跨境基建相繼落成，香港跨境交通運輸能力大幅增強，一小時生活圈範圍不斷擴大，預計將有更多內地旅客以不過夜形式訪港，而內地過夜客平均逗留香港時間由疫情前約3.1晚，去年第3季為3.4晚，反映香港景點和活動對傳統意義的旅客有足夠吸引力。

對於有政黨促開徵離境稅，身兼行政會議成員的議員林健鋒指此舉會因小失大，窒礙香港融入內地和兩地交往，劉指會留意不同聲音作綜合考慮。

團體盼港「一區一特色」 另外，香港百貨、商業僱員總會昨公布一項問卷調查，結果發現逾半受訪者支持復辦「一簽多行」，認為有關措施可扶助本地零售業。總會亦指「一簽多行」所帶動的經濟效果可能不如以前，畢竟不少旅客指本港旅遊景點10年不變，因而缺乏再次訪港意願，故認為當局及本地企業需思考如何在旅遊體驗、社區特色及產品質素上提供差異化，期望當局除在各區設「打卡」地標、舉辦節日系列活動等短期措施外，各區亦需要避免同質化，長遠建立起「一區一特色」，令旅客重燃新鮮感。