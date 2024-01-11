情緒通熱線 運作12日接4616來電 錄13高危個案須轉介

【本報訊】政府設立的「情緒通」18111精神健康支援熱線，自去年12月27日起運作至本月7日，12日共接獲4,616個來電，即平均每日有大約380個，暫沒有接到有即時危險、需要立即轉介警方或消防處理的個案。而高危個案則有13宗，需要轉介接受中長期輔導服務。

多涉精神工作身體問題求助 另有121個來電需要接受情緒支援，惟並非高危類別，若資源許可，工作人員會盡量即時轉駁到合適的機構提供輔導服務。

情緒通熱線營運機構負責人、利民會總幹事馮祥添指，該些來電主要涉及精神健康、工作情況和身體健康等，當中不少提到受健康問題困擾，包括有重症患者和痛症病人，情況值得關注。

對於現時的來電數字，馮祥添表示屬於預期之內，惟若將來市民對熱線的服務認識更多，可能會有更多人需要轉介，屆時則需要更多配套。人手方面，他指現時仍可應付，又強調機構希望來電盡量有人即時接聽，隨即跟進處理。而接聽電話的人員亦已接受培訓，在場並有督導員監察運作。