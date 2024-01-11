急症收費 研可加可減制

擬按緊急程度劃分 分流護士恐變磨心 庫房面臨巨額赤字，政府預告將檢討部分政府收費水平，當中急症室診金180元更傳會上調。衞生官員表示，政府研究增加公立醫院急症室收費，檢討方向採「可加可減」形式，即會按緊急程度收費，緊急病人到急症室應診可減價，非緊急病人則會加價。有消息則指，當局研究將急症室項目「拆件」收費。有醫生指分級收費做法不可取，將令分流護士成磨心，直斥相關官員「你自己過嚟做啦！」有病人組織則批評衞生官員指現時有市民「生暗瘡、腳痕睇急症」一語，指有關情況屬極端例子，以加價杜絕濫用或會「濫殺無辜」。

公院急症室收費已近7年無加價，官員指，現時本港面對人手及醫療資源等問題，是時機檢討收費，從成本角度考慮，收費多年未調整亦「脫節」，當局檢討時會考慮市民承擔能力及資源分配的優次，以防濫用。

現時急症室實行分流制度，將病人依1至5類別分為危殆、危急、緊急、次緊急及非緊急5類，醫管局統計顯示，過去10年，第1至第3即危急類別個案數目一直穩步上升，每月平均宗數由2014年約6.1萬宗升至2023年約7.3萬宗。而第4及5類別的非緊急個案過去6個月亦平均每月增至約10萬宗，對急症室應付緊急個案造成大壓力。衞生官員指，當局檢討方向為「可加可減」機制，危殆及危急病人收費可低於現時水平180元，而次緊急及非緊急病人收費則升至貼近家庭醫生水平。

驗血照X光或需額外收費 官員指，得知有市民僅因「生暗瘡」、「腳痕」等理由到急症室，冀加價讓市民明白急症室並非用以處理輕症，避免收費太低導致濫用，或加劇醫護人員流失。至於其他公營醫療服務收費，將針對資源分配失衡較嚴重的服務，消息指，討論範圍包括涵蓋其他公院醫療服務加價、或由免費轉為收費，其中一個方向是將急症室「拆件」收費，日後驗血、照X光等服務或需額外收費。

議員兼醫生林哲玄質疑依危機程度收費會引起不少爭議，分流護士要決定病人收費做法不公道。而且如何界定濫用各人看法不同，例如小朋友發高燒，醫護人員可能覺得不緊急，但家長會覺得緊急。有急症室醫生亦指，如按分流類別加價，變相令前線成為磨心，形容分級加價執行上並不可行，直斥衞生官員「你自己過嚟做啦！」

官員「腳痕睇急症」論捱批 病人政策連線主席林志釉表示，公營醫療系統作為醫療安全網，最大原則是不能令市民因經濟原因得不到醫療服務，檢討急症室收費須小心處理，若動輒以加價杜絕濫用，可能會「濫殺無辜」。他又批評衞生官員提出的「腳痕睇急症」例子屬非常極端情況，指急症室自2017年加價至180元以來，每年使用人次已由220萬減至170萬，相信在目前分流機制下，非緊急病人要輪候較長時間，已有助抵銷濫用可能性。