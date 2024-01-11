上學年6748教師流失 公營中學重災

【本報訊】本港教師人手不足問題嚴重。根據教育局最新數字，2022/23學年幼稚園計劃下幼稚園、公營及直資中小學以及特殊學校共流失6,748名教師，較2021/22學年的5,397上升25%，其中公營中學為重災區，有2,239名教師離職，流失率達9.8%；直資中學的流失率更達10.1%，有426名教師離職。小學方面，公營小學及直資小學共有2,036名教師離職，流失率分別為8.5%及8.9%。

至於幼稚園，2022/23學年共流失1,810名教師，其中年資10年或以下教師佔大多數，有1,082人，流失率達19%；年資11至15年及15年以上亦分別有118人及610人，流失率分別為13.3%及16.1%。

教育局局長蔡若蓮書面回覆議員提問時表示，教師流失的原因主要包括退休、進修、轉往其他類別學校任教等，以及其他私人理由離職。該局會密切留意教師人手的情況，適時採取措施確保教育質素不受影響及學校運作暢順。隨着未來學齡人口下降，教師的需求相信會相應減少。

蔡若蓮又提到2021/22及2022/23學年新入職而未接受師資培訓的教師數目較預期增加。該局透過大學教育資助委員會向有教育學位課程的大學提供額外撥款，增加教育文憑課程收生學額，以裝備未接受師資培訓的教師，從而提升整體的教育質素。

課程改革 工作壓力大增 議員朱國強表示，教師流失情況近年持續高企，既有前幾年社會氣氛、移民潮等遠因，亦與近年課程改革與專業要求增加，加重教師的工作量與壓力的近因有關。他期望教育局不僅「讓孩子好一些」，也要「對教師好一些」，對前線教師多些支持，為教育界留住人才。