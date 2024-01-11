3年接3.4萬霸官地個案 僅54宗定罪

【本報訊】霸佔官地的情況禁之不絕，全因當局放軟手腳執法。地政總署過去3年共接獲超過3.4萬宗霸佔官地的個案，惟只有54宗個案被定罪，罰款金額介乎1,000元至13.7萬元，當中僅3宗個案被判處監禁緩刑。發展局局長甯漢豪指，地政總署現時僅在通知期限後，即佔用人仍未停止霸佔官地才會採用檢控手段，相信是導致檢控宗數不多的原因之一，又稱現階段無意提高相關刑罰。

罰款最少僅1000元 欠阻嚇力 地政總署數據顯示，由2021至2023年，該署接獲懷疑霸佔官地的個案共有47,514宗，當中有34,407宗證明屬實。過去3年，共有32,814宗個案被處理，仍在處理中的個案有37,174。數據又顯示，過去3年，僅僅54宗個案被定罪，當中5宗個案的罰款額為1,000元；有23宗被判處超過一萬元的罰款，當中最高罰款額為13.7萬元。另有3宗個案被判處監禁介乎兩至4個月，但緩刑3年。

有議員指，霸佔官地的定罪門檻過高及罰款過低，有被定罪者只被罰款1,000元。被問到會否增加刑罰以提高阻嚇力，甯漢豪透過書面答覆指出，政府已於2015年修訂《土地（雜項條文）條例》，法庭判處的刑罰亦相應提升；由於法例下可判處的最高罰款額，已經遠高於法庭近年就個案判處的罰款額，認為現階段純粹增加刑罰未必有效提升阻嚇作用。

甯漢豪又提到，現行的條例框架，容許佔用人先自行停止霸佔官地；當佔用人沒有按法定通知，在限期前停止佔用，政府才會採用檢控手段，相信此是目前檢控數字不多的原因之一。她表示，發展局及地政總署會繼續留意條例的執行情況，以及霸佔官地的情況有否惡化，當局會在有需要時考慮如何提高阻嚇力，包括精簡檢控程序，例如引入其他簡易檢控方式等。