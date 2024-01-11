水管老化爆不停 去年首11個月錄30宗

【本報訊】本港水管老化致常有水管爆裂事件，去年食水管爆裂事故更是過去3年之冠，更較鹹水管爆裂多一倍。發展局在立法會表示，截至去年11月，政府共收到20宗食水管及10宗鹹水管爆裂個案，當中，離島及西貢區分別有4宗及3宗食水管爆裂個案；鹹水管則以屯門區一年3宗爆裂最多，其次是黃大仙區發生了2宗鹹水管爆裂。

議員楊永杰昨在立法會表示，本港不時發生水管爆裂事故，對交通造成嚴重影響，亦對途人造成不便，不少市民對水管爆裂隱患感到憂慮，質詢當局防範水管爆裂的工作。發展局回覆指，過去多年推行了智管網、「風險為本水管改善計劃」等工程，現時每年的水管爆裂個案已從2000年約有2,500宗大幅減少至2023年（截至11月30日）的30宗左右。同時，食水水管滲漏比率亦已由超過25%下降至約14%。

爆食水管創3年新高 不過，該局的統計亦顯示，去年食水管爆裂個案創3年新高，2021年只有15宗食水管爆裂，2022年上升至18宗，去年截至11月30日則升至20宗。水務署強調，除智管網及運用了聲納勘察等技術，還進行了實地測試，於個別地點透過管道檢測機械人，運用圖像處理算法以及利用超聲波探頭，進行水管內部表面檢查，評估水管的健康狀況。