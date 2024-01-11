英首相回應黎智英案 稱「本屆政府優先事項」

辛偉誠

【本報綜合報道】壹傳媒黎智英違反《港區國安法》案件上月18日展開審訊，英國國會上議院議員奧爾頓（David Alton）周二公開英國首相辛偉誠在上周回覆前港督彭定康的信件，辛偉誠強調黎智英案是本屆英國政府優先事項；這亦是辛偉誠在黎智英案開審後的首次開腔。

重提卡梅倫接見黎智英子 彭定康等多名英國國會議員上月8日，聯署致函辛偉誠和外交大臣卡梅倫，要求公開呼籲釋放英國公民黎智英。辛偉誠上周三（3日）回信彭定康，稱黎智英案重要，並重提卡梅倫上月分別接見黎智英兒子黎崇恩，呼籲港府釋放黎智英，以及向中國外交部長王毅談及黎智英案。

辛偉誠重申英國政府主張，包括檢控黎智英案出於政治動機，《港區國安法》違反《中英聯合聲明》等，並強調英國會在符合其核心國家利益的領域，與中國進行具有建設性的接觸，有需要時將毫不猶豫採取迅速而有力行動。辛偉誠稱將繼續支持香港人，譴責侵犯港人權利和自由的行為，並要求中國履行其國際義務。