庭上播黎智英錄影會面片段 無嘢講 無補充 十問九唔答

【本報訊】庭上昨日播放黎智英與執法部門的錄影會面，觀乎其片段中的表現是「十問九唔答」。被問及關於署名「黎智英」的文章時，黎承認該署名是其本人。至於其餘大部分問題，黎都是答「無嘢講」、「無補充」；黎又說自己不認識李宇軒。

2020年8月10日，黎智英被捕。2020年9月1日，執法人員為他進行警誡錄影會面，黎智英身穿紫色西裝外套，戴口罩，由律師陪同下到警署接受會面。執法人員向他展示多篇《蘋果日報》的報道及相關片段，問他「有冇嘢想講」，黎全部答「無嘢想講」。執法人員之後展示署名「黎智英」撰寫的文章。執法人員問他「黎智英」是否他本人，他說是。至於文章想表達甚麼、刊登目的、是誰批准刊登，他一概答「唔知道」、「無嘢想講」、「無補充」。

屢稱不認識李宇軒 另外，黎智英承認Twitter社交帳戶「Jimmy Lai」是他本人。執法人員向他展示多篇貼文的截圖，問他同一番問題，他亦一概答「唔知道」、「無嘢想講」。除此之外，執法人員向黎展示一些帳單和匯款單，包括匯款給英國《衛報》的單據，黎說「完全唔知道呢啲嘢」。

執法人員再問黎是否認識李宇軒，黎多番說「唔認識」，對這個名字「無認知」。至於LAIS Hotel Properties Limited，執法人員問他知不知道公司由誰擁有，黎說「真係唔知」、「無嘢想講」。