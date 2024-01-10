龍七公：台灣選情緊繃 獨派吹哨提膽

台灣領導人選舉將於周六投票，藍綠鬥法愈來愈緊張，民進黨尤其惶恐，自從該黨候選人賴清德鬧出老宅僭建的「賴皮寮」事件，及民進黨政府在疫情中高價買高端疫苗的黑幕被揭開後，民進黨便開始被「下架」（意指下台）聲包圍了。近日，台灣軍方智庫拋出一些軍事報告，試圖在選前向選民吹風，解放軍攻台並不是贏定的。只是，報告太水皮，一點水花也盪不起，反成笑柄。

死抱大腿 自欺欺人 台灣軍方智庫「國防安全研究院」於1月7日公布了3份報告，分別是「2023中共政軍發展」、「2023國防科技趨勢」及「2023印太區域安全情勢」評估報告。當中，談到解放軍攻台的一些推論。報告認為，解放軍攻台時，海、空登陸兵力可能達10萬人，但因缺乏兩棲作戰經驗，加上台灣會部署導彈反擊，解放軍攻台勢面對「相當風險」。

報告演算解放軍攻台兵力是空軍的空降兵約有3萬人，兩棲合成旅及海軍陸戰隊人手約4萬人，餘下約3萬人應是艦、機相關及後備後勤人員。台軍智庫認為，解放軍要跨越台灣海峽，一旦敵動即我動，台灣可即時反制。因此，解放軍登島戰役有相當風險。報告沒詳細交代如何計算出上述兵力，推演戰爭也沒有細節，戰事互動更欠缺專業鋪排，看上去與坊間紙上談兵的行文相若。這樣的報告竟能夠給綠營及台獨勢力派定心丸，委實令人懷疑，說欺騙、蒙混差不多吧！

智庫既然不智，這裏便科普一下吧，以免有些人以為兩岸交鋒如兒戲。解放軍對台主要防衞戰力是東部戰區，南部戰區協防。兩大戰區總兵力介乎70至80萬人，東部戰區的兵力主要是原南京軍區轄區的兵員，軍區內含東海艦隊、空軍、火箭軍等。據資料，東部戰區的海軍佔解放軍總兵力一半，空軍佔全軍的三分之一，精銳陸軍佔全軍的四分之一。

也就是說，一個東部戰區已轄管了整個解放軍一半的海軍，三分之一的空軍，因東部戰區主力負責中國以東的海洋與列島。至於協防的南部戰區，其主力雖是南海，但南部軍區下轄的南海艦隊是中國海軍3大艦隊之中防禦海域最大、實力最強的艦隊，一旦東部戰區與南部戰區協同出動，海、空軍力只是區區10萬嗎？

可笑是，台軍智庫寫報告時把暗夜吹口哨發揮得淋漓盡致，一邊指解放軍「缺乏兩棲作戰經驗」，一邊又在印太安全情勢報告中超幻想，研究院王姓副研究員這樣寫「雖然日韓與台灣均無邦交，但在『台灣有事就是日本有事、印太有事』的國際認知日益強烈情況下……台日韓三邊合作也並非無法想像」。

哈……哈……說穿了，民進黨人就是死抱美國大腿、日本小腿，一句「台灣有事，別人也有事」就能夠自欺欺人。完全不想一想，台灣是中國領土，關日、韓甚麼事？既然台軍及民進黨想當然到這個地步，整份報告其實只需要寫「台灣有事、地球有事」就夠了，起碼言簡意賅。