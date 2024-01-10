撥亂反正：DQ戰術難助拜登連任

美國總統拜登近日正式展開連任攻勢，狠批前總統特朗普是個反民主、反自由、反平等的大魔頭。但查實拜登的競爭對手到底是否特朗普，至今還有變數。雖然民調顯示，特朗普在共和黨選民中的支持度遠勝其他黨內對手，但現在的問題是，他連是否有資格參與共和黨總統初選都成疑。

早前有不止一個州的法院，引用美國憲法中禁止「叛亂者」參選總統的條文，頒令禁制特朗普參與有關州份的共和黨初選。當然，就算特朗普無法參與個別州的黨內初選，並不代表他就不能代表共和黨，以至以獨立候選人身份參選總統，但去到真正大選時亦勢必會面對相同法律挑戰。

特朗普已入稟聯邦最高法院，要求推翻州法院的參選禁令。而不論是特朗普的支持者還是反對者（估計也包括拜登及其競選團隊），都希望法院可盡快作出裁決，以便及早擬定往後的競選策略。

即使特朗普最後被聯邦法院「DQ」，亦不等於拜登的連任機會可大增。首先特朗普的支持者，以至一些中間游離選民，可能會更加認定拜登與民主黨濫用司法程序，使橫手阻撓其主要對手參選，是怕輸和反民主的表現，激起他們轉為支持共和黨的「Plan B」，現時最大可能是現任佛羅里達州州長德桑蒂斯。

德桑蒂斯的政治和政策立場，其實跟特朗普沒有兩樣。他與特朗普的最大分別，其一是沒有大量官司、性醜聞和政治包袱，其二是他比特朗普後生32歲，比拜登更年輕36歲。若確定特朗普已不能參選，年輕有為的德桑蒂斯，對着垂垂老矣的拜登或會構成更大威脅。情況就像當年特區政府DQ了多個知名度高的泛民主派候選人，最後反而協助捧紅了大量更激進、更年輕的港獨黑暴分子。