自成一家：吸引旅客 唯奇不破

喜愛武俠小說的人應該都聽過這一句話：天下武功，唯快不破。如果把這句話套用在旅遊行業，或許可以說：吸引旅客，唯奇不破。每個城市只要找到並發展它的獨特一面，就能吸引遊客源源不絕而來。

過去一年本港旅遊業復甦情況未如理想，社會各界紛紛提出不同方法。全港18區區議會日前上任就第一時間開會，提出倣效夜繽紛舉行各種地區活動，除了傳統的市集和嘉年華，還包括在各區設立打卡點。可惜這些活動仍然是過往的舊思維和模式，能否吸引遊客實在令人存疑。

依我來看，香港最大的特色是中西文化薈萃，傳統和現代文化隨處可見，尤其是內地沒有的元素更是香港最大亮點。比方說，在許多內地民眾眼中，麥當勞道、軒尼詩道等充滿殖民地色彩的街道牌名，雖然沒有任何裝飾物，卻顯得特別而且有趣，結果成為近來內地人赴港旅遊的熱門打卡點。所以本港要重振旅遊業，一定要發掘出內地沒有的事物，例如多舉辦一些內地沒有的國際性考試。

猶記得早些年，被稱為「美國高考」的SAT無法像托福那樣可以在內地設立考場，許多內地高中生於是紛紛到香港SAT考場參加考試。他們來香港考SAT，不少家長也有陪同來港，之後順道在香港遊玩幾天，為香港旅遊業作出了一定的貢獻。

類似的國際考試其實還有不少，如近年愈來愈多內地生到港應考中學文憑試（DSE）。又如俗稱留學生在日本的「高考」——EJU，目前內地也是沒有設立考點，內地生需要去日本或鄰近的香港應考，間接為本港旅遊業發展帶來契機。港府大可考慮發展考試旅遊，擴大在香港的國際考試考點，將考試與旅遊深度融合，吸引更多內地考生及家長來港。