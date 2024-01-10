筆下風雲：航空王國正在沒落

波音又出事！美國阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9民航機，日前從俄勒岡州波特蘭國際機場起飛不久，竟然發生艙門脫落事件，機艙瞬間減壓，須緊急折返。當局正調查事故成因，國內所有737 MAX 9飛機亦暫時停飛。

今次並非波音737客機第一次發生類似的高空爆裂，對上一次發生在2018年，更導致一名女乘客半身被吸出窗外死亡，簡直比電影《死神來了》更恐怖。事實上，波音737 MAX型號多災多難，2018年和2019年，兩架737 MAX 8客機分別在印尼及埃塞俄比亞墜毀，共釀成346人死亡，之後多國下停飛令。今次又出事，不知會否又引發全球大規模停飛，令其經營雪上加霜。

近年波音業績持續下滑，明顯不及對手空中巴士吃香，去年第三季營收為181億美元，雖然同比增長13.4%，但仍較市場預期低兩億美元。最輝煌時期為2019年初，市值達2,400多億美元，惟其後受到客機墜毀及疫情打擊，生意大大受挫。與此同時，中美關係緊張，中國購買波音的熱情冷卻。2014年至2018年，中國佔波音收入的比重最高逾一成三，為美國以外最大市場。但到了2019年，中國的收入佔比降至7.42%，到2020年進一步降至約3%。

很明顯，北京將採購波音與否，視為跟美國博弈的一大籌碼。美國商務部長雷蒙多去年訪華，便力促中國盡快恢復接收波音客機。其後傳出中國擬恢復採購，為兩國關係降溫，但人算不如天算，如今橫生波折，加上中國製C919客機亦投入市場，波音生意恐更難做。

波音曾是美國領導全球航空業的驕傲，現在卻連艙門都會飛脫，側面反映美國航空王國正在沒落。