港珠澳橋七人車走私值千萬金條

偷運內地圖利 澳門司機今提堂 由於內地金價上漲，有不法之徒鋌而走險，安排偷運黃金往內地變賣賺取差價，香港海關遂根據情報加強堵截，至前日在港珠澳大橋香港口岸截查一輛離境七人車，發現車底的X光影像可疑，繼而從車廂中控台的暗格，搜出總值千萬元的懷疑走私金條。今次是海關過去逾3年來首次破獲涉及跨境私家車的走私黃金案，惟金條來源及擁有人身份等仍在調查；至於涉案澳門男司機將被起訴相關罪名，案件會在今日提堂。

海關港珠澳大橋貨物組透過風險評估及情報分析，近期加強檢查離境可疑車輛，而關員在前日截查一輛七人車時，察覺司機形迹可疑，於是指示該車輛接受X光檢查，結果顯示近車底位置的影像有異。關員隨即仔細搜車，其後從車輛前排中控台扶手底下一個暗格內，檢獲重20公斤、估計市值約1,000萬元的金條，當場拘捕該名32歲澳門男司機。被捕男子會被暫控一項「企圖輸出未列艙單貨物」罪，案件將於今日在西九龍裁判法院提堂。

3年來首宗跨境私家車犯案 調查人員表示，隨着疫情復常，所有口岸全面開通，本港與澳門及內地恢復頻繁的交通流，相信不法分子藉此掩飾走私活動，而今次亦是自2020年以來，海關破獲首宗利用跨境私家車運輸走私黃金的案件。據了解，涉案七人車同時有香港、澳門和內地車牌，過往有經港珠澳大橋往返的紀錄，前日遇查時，屬於當日首次從香港出境；至於相關金條被收藏在膠盒內，估計正擬經澳門偷運到內地轉售圖利。海關將會繼續跟進本案，追查黃金來源、擁有人，以及走私背後是否涉及洗黑錢等，不排除有更多人被捕。

人員又指，根據香港金銀業貿易場的資料顯示，現時每公斤金條的售價約50萬元；而在上海黃金交易所，金條價格大約為每公斤53萬元，兩地差價可能成為走私誘因。

海關提醒業界，貴金屬和寶石交易商監管制度的註冊過渡期已於去年12月31日結束，任何人如希望在本港進行上述交易業務，而金額是達到12萬元以上，無論涉及支付或收取款項，均必須向海關關長註冊。除了註冊人外，如果任何人士聲稱為註冊人、或聲稱獲授權交易，涉及款項又超過12萬元，即屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款10萬元和監禁6個月。

海關提醒，洗黑錢屬於嚴重罪行，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即屬犯罪，一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬元及入獄14年，犯罪得益亦會被予以充公。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高亦可被判罰款200萬元和監禁7年。