童樂居虐兒案 16被告9認罪

【本報訊】本報早前率先獨家報道香港保護兒童會轄下的「童樂居」，有職員涉虐待多名嬰幼兒被捕。至今共34名女職員被起訴，其中涉及16名被告的案件昨於區院處理。16人當中的9人共承認30項控罪，涉及至少17名幼童，當中被告虐待的招數包括曾餵兒童食樹葉和不明物體，法官將認罪的被告收押至下周一判刑，今日則會處理其中一名被告獨自面對逾30項控罪之答辯。

涉及至少17幼童 下周一判刑 本案涉及的16名被告包括趙詠茜、卓凱欣、莊嘉宜、李晓儀、楊淑儀、伍家穎、周靈芝、李慧心、鄭淑貞、黃潔瑩、陳綺雯、鄧月媛、梁曉彤、梁善儀、關佩華及陳信興（23至59歲）。首9名被告共承認30項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，涉及至少17名一至3歲的受害幼童。

認罪被告的案情指，據案發時間童樂居內閉路電視，拍攝到被告趙詠茜曾在地下遊樂場，把從地上拾到的不明物品塞入兩名男童口中，目擊事件的卓凱欣不但沒有制止趙，更拍掌發笑，且卓亦曾嘗試餵男童食樹葉。

趙另外亦曾向不同幼童施虐，包括掌摑、扯頭髮、連環打胸口、穿波鞋踢背、用被子蓋着按壓臉部等；其餘被告的行為包括，莊嘉宜曾以波鞋擲中兩名男童的額頭和手；卓凱欣在洗手間內用毛巾抽打一名兒童的臉面；李晓儀用手指彈男童的眼睛；伍家穎強行為兒童戴上眼罩，用被子蓋住兒童的口鼻約6秒，不斷搖晃其頭部等。控方指，其中24件襲擊事件，均有職員近距離目擊，但視若無睹，令兒童受到不必要的痛楚及苦楚。案件編號：DCCC 846-853/2022，DCCC 146,147,149,150,152,153,156/2023