藉驅鬼指插3女肛門 6旬男中醫7罪成

【本報訊】中學女生2021年與男友分手後，遭深信鬼神之說的母親懷疑女兒被「落降頭」，及懷疑女兒的女同學「被鬼跟」，找來一名男中醫驅鬼。男中醫被指在進行驅鬼「儀式」中，涉嫌要求女生、其母及女同學全裸，又涉以手指插女生肛門，聲稱要從「陽極」通道解降等。中醫又涉要求女生指插其母肛門，以將鬼過渡。男中醫早前在區院經審訊後，昨被法官郭啟安裁定非禮及以虛假藉口促致他人非法性行為等7罪成立，須收押至3月7日判刑。

官斥假借宗教之名犯案 法官裁決時指，信立女事主的口供，認為被告以似是而非的藉口，利用事主母親的迷信，假借宗教之名，非禮事主及滿足其窺淫私慾，而事主亦非自願讓被告觸碰身體。

已婚被告周國強（65歲），過往沒有案底。他否認6項非禮及一項以虛假藉口促致他人非法性行為罪，指他於2021年2月至9月間，分別3度非禮當時16歲的Ｘ及17歲的Ｙ，及促致Ｘ進行非法性行為。

控方案情指，案發時，女事主Ｘ與母及同學Ｙ同住，被告則是她們的家庭醫生。Ｘ母自2020年起深信鬼神之說，至2021年2月Ｘ與男友分手後，Ｘ母深信Ｘ被男方「落降頭」，又相信Ｙ被鬼跟，安排被告替Ｘ及Ｙ驅鬼。

被告進行的儀式包括在2021年2月14日，以手指插入Ｘ肛門數分鐘，並指肛門是「陽極」通道，需透過該處辟鬼，並以手掌推Ｘ胸部一下作結。被告又曾指要替Ｘ辟邪，要求Ｘ坐在暖水盒上，並取出「佛牌」掃Ｘ私處及乳房等；又稱要把Ｘ體內的鬼轉去其母身上，叫二人裸體臥在床上，把蘆薈塗在Ｘ手指，捉起Ｘ手插入Ｘ母肛門。

被告又試過要Ｘ、Ｙ及Ｘ母全裸讓其驅鬼。被告先撫摸Ｙ私處及乳房，叫Ｘ母用手按在Ｙ胸口，他再指插Ｙ肛門。其後被告先指插Ｘ母肛門，再叫Ｘ母指插Ｘ肛門；被告又曾同樣着3人脫衣，他則先後撫摸3人的私處及乳房等；被告又稱要以「碌柚葉」替Ｙ沖身驅鬼，先以碌柚葉將水灑向全裸的Ｙ，再把碌柚葉放在掌心，掃Ｙ乳房及陰部。Ｘ及Ｙ與社工會面時透露事件而報案，被告則於2021年11月被捕。案件編號：DCCC 761/2022