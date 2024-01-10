8警被控10罪 全數拒認

涉襲露宿者屈藏毒毀家當 8名警務人員於2020年在深水埗通州街公園執勤時，涉嫌誣衊露宿者藏毒、傷害露宿者及破壞對方的家當等，眾警被控刑事毀壞、傷人、妨礙司法公正及藉公職作不當行為罪等共10罪，案件昨於區院開審，8名被告否認全部控罪。控方開案指，案件涉及3次事件，且有公園的閉路電視拍攝到片段，片段顯示曾有3名被告參與襲擊一名露宿者，亦有片段拍到其中一名被告破壞露宿者的家當，並拍到有被告試圖干擾閉路電視的鏡頭。

涉案8名被告依次是郭展昇、韓廷光、梁飛鵬、龐雋詩（女）、林華嘉、莫志成、尹栢詩（女）及陳守業（27至46歲）。除林華嘉是警長外，其餘被告均是警員。他們共被控10罪，除郭涉及兩項刑事毀壞，另與梁及陳同涉一項傷人罪，其餘被告分別各涉一項至兩項妨礙司法公正及藉公職作不當行為罪。

控方指所有控罪均涉及於2020年2月4日及2月24日，在深水埗通州街公園發生合共3次的事件，並涉及兩名越南籍男露宿者阮文山及LE Van Muoi（阿十），阿十現已身故。8名被告案發時均隸屬深水埗警區特別職務隊第一隊。

女警曾向閉路電視擲濕紙巾 控方指，首7項控罪均於2020年2月4日在涉案公園發生，當時8名被告與同隊另外3名隊員，到該公園進行反毒品行動，阮及阿十則分別在公園的涼亭及湖邊設置帳幕，8名被告當日分別在涼亭及湖邊作搜查。在涼亭搜查時，梁及龐曾先後望着該處閉路電視鏡頭，並嘗試爬上鏡頭下的花槽或石躉但不成功，龐其後曾向鏡頭擲濕紙巾但未能擲中。

據事主阮文山（67歲）供稱，當時共有約7名自稱警察搜查他，其中一人將一把刀拋在地，並與另外兩人按着阮的手，要阮觸碰該刀，阮反抗卻被推往沙堆處，遭3人拳打等約10多秒，其後便把他帶往警署。據控方指，涉襲擊阮的正是郭、梁及陳。控方又指，韓一直在現場看着該3名被告，但不當地沒有阻止他們。控方指上述事件均遭閉路電視拍下。阮於醫院接受治療，發現其中一節肋骨骨折。

同日在湖邊，阿十被捕並遭指控藏毒。據林、莫及尹的記事冊及口供指，當時他們發現阿十正在帳幕內吸毒，並手持黑色膠盒，他們在盒內找到毒品，並在帳幕內找到「冰」壺。不過閉路電視卻沒有拍到阿十吸毒，只拍到阿十被帶離帳幕及壓在地上，手上並無持東西，並由莫看守。尹及陳則在帳幕搜查良久才搜出玻璃瓶、黑色膠盒及一包白色物品。閉路電視亦拍到林指向鏡頭，陳則拿着紅色膠袋，膠袋其後擋着鏡頭。

第3次事件發生於同月24日，首4名被告均有到公園找阮，郭分別以高爾夫球棍等物品拍打阮的物品，並損毀包括大米及罐頭等屬其他人的物品。韓在現場全程目擊事件，但不當地沒有阻止，閉路電視拍到整個過程。案件編號：DCCC 123/2021