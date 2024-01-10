貨車轉彎猛撼 孕婦吐血昏迷

【本報訊】昨日下午3時許，一輛24噸貨車沿觀塘海濱道行駛，在右轉入駿業街期間，司機懷疑收掣不及，貨車撞倒一名橫過馬路的姓陳（31歲）孕婦，她重創倒地吐血昏迷，途人赫見發生意外，隨即協助報案。救護員接報趕至，替傷者急救並由救護車送院搶救，情況危殆。執法人員封鎖現場，男司機及南亞裔跟車工人在場助查，現場遺下染血頸巾、膠盒及血漬。

赴公園用膳遇禍 司機被捕 據陳婦丈夫表示，妻子懷孕4個月，屬於女兒及首胎，她任職文員在觀塘區上班。據了解，陳婦事發前到便利店購買麵包後，擬前往附近公園進食時遇上意外。她因腦腫脹及出血，醫生替其施手術，駁管入腦減輕其顱內壓力。陳婦家姑憂心忡忡稱：「希望佢冇事，佢係好堅強的人」，惟她講到此處已泣不成聲。

現場消息指，發生意外的地點疑非行人過路處，至於事故原因及經過有待進一步調查。執法人員經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」，拘捕姓梁（59歲）貨車司機，他已被帶走調查，涉事貨車則被拖走扣驗。