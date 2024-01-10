青衣兩宗供電意外 涉電纜駁位故障

【本報訊】中電一周內接連兩次在青衣發生供電相關事故，機電工程署前日表示，十分關注該兩宗非因惡劣天氣等外在原因導致的事故，並促中電在昨日與機電署進行的會議中報告事故的初步調查資料。據指，本月1日發生的電力事故是由於青衣牙鷹洲街變電站，裝設於室外的電纜接駁點發生故障，電纜接駁點損害及引發煙霧。自動保護系統即時隔離故障部分，事故期間雖然沒有電力供應中斷，但事故曾引致短暫電壓驟降。