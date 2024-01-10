青衣兩宗供電意外 涉電纜駁位故障
【本報訊】中電一周內接連兩次在青衣發生供電相關事故，機電工程署前日表示，十分關注該兩宗非因惡劣天氣等外在原因導致的事故，並促中電在昨日與機電署進行的會議中報告事故的初步調查資料。據指，本月1日發生的電力事故是由於青衣牙鷹洲街變電站，裝設於室外的電纜接駁點發生故障，電纜接駁點損害及引發煙霧。自動保護系統即時隔離故障部分，事故期間雖然沒有電力供應中斷，但事故曾引致短暫電壓驟降。
至於7日的事故，是由於青衣長安邨安湄樓的一條11千伏地下電纜的接駁位發生故障，導致大廈於上午約9時38分部分電力供應中斷，影響約388個用戶，中電隨後於上午約11時04分，完成恢復所有電力供應，事故中無人受傷。當晚7時18分，中電完成修復有關電纜。
機電署促中電交報告
昨日會議期間，機電署要求中電立即加強檢查該區電力供應系統，目標於本月內完成有關檢查，以及檢討全港輸配電系統的維修安排，防止同類事故再次發生。機電署已責成中電盡快就事故提交詳細報告，並會繼續和中電密切聯繫，監察中電採取適當的跟進及改善措施。
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