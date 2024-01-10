東呼即應：豬瘟元朗擴散上水 政府發呆社會受累

業界向東呼即應反映 促驗疫保市場穩定 非洲豬瘟去年11月再度殺入本港，在兩個月之間由元朗擴散到上水，至今港府已殺了逾1.4萬隻豬，港人或擔心過年會「捱貴豬」。本地豬農及商會均向《東呼即應》表示，內地供港豬隻數量及價格穩定，未見本地殺豬扯高豬價，但期望港府盡快解決豬瘟問題，令業界盡快復常。感染及傳染病專科醫生則提醒，雖然非洲豬瘟「傳豬不傳人」，但市民仍需煮熟豬肉才進食，不可掉以輕心。

或動物屍體收集失策所致 去年11月，元朗豬場爆發非洲豬瘟，至上周二（2日）上水古洞一個持牌豬場，亦有樣本被驗出帶有非洲豬瘟病毒，漁農自然護理署安排銷毀場內全部400多頭豬隻，並即時禁止有關豬場運出任何豬隻，直至另行通知。據早前報道，環境及生態局組織跨部門緊急會議，希望截斷非洲豬瘟病毒在本地豬場傳播，根據初步調查及專家分析，目前所有爆發非洲豬瘟豬場附近之動物屍體收集站，全部位於食環署同一條動物屍體收集路線上，因此近月的非洲豬瘟爆發個案，很有可能與動物屍體收集車及動物屍體收集站有關。

當局大派定心丸，強調事件不會影響本地屠房運作，亦不會影響整體活豬供應。但去年11月爆發豬瘟，至本月才「驚天大發現」，港府在防控非洲豬瘟工作上，似乎警覺性不足。內地於新冠疫情前曾爆發非洲豬瘟，本港亦曾錄得若干個案，當時本報已批評港府「歎慢板」，有豬隻樣本送到化驗所，相關人員僅儲存樣本了事，及至衞生督察發現豬隻淋巴結腫脹含膿，獸醫懷疑有不明病症，相關官員仍無懷疑是非洲豬瘟，直到化驗所因應國際認證需要，多日後再取樣化驗，才發現證實是非洲豬瘟，由屠宰至公布足足耗時8日。

漁農業諮詢委員會委員兼本地豬農劉漢傑表示，現時內地活豬供應相對充足及穩定，本地豬瘟暫未嚴重影響供應量，對農曆新年期間的豬價應該影響不大，希望當局盡快處理相關農場，讓業界可以盡快恢復。強調，本港農戶絕對無意阻止內地活豬來港，只是想當局確保內地進口活豬無感染非洲豬瘟，無論內地豬、本地豬、以至凍肉都要檢驗，令本地農戶可以安心養豬，社會亦免於面對非洲豬瘟問題。豬肉行總商會理事長許偉堅亦表示，內地供港豬價暫時未見大波動，相信波幅不會太大，而內地活豬一般要經過多重檢疫才能來港，因此市民大可放心，至於凍肉、冰鮮豬肉等就應該要從監管部門着手。

醫生提醒煮熟才食勿輕視 感染及傳染病專科醫生林緯遜指，非洲豬瘟是豬隻病毒症的疾病，傳染性及致死率均高，但病毒不能進入人類細胞，加上高溫烹調下，病毒都會被殺死，因此並不會對人類健康構成影響。

不過，當局防控工作「放軟手腳」，近兩個月以來，已有至少8個豬場被驗出樣本帶有非洲豬瘟，最少約1.4萬隻豬需要銷毀，不但會重創本地豬農和養豬業界，豬價亦難免會上升，望當局勿再消極處理，令港人過年「捱貴豬」。

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