專營巴士獎金吸人才 工會指作用不大

【本報訊】專營巴士公司增福利吸人才，九巴及龍運推出多項福利挖角，包括「迎新獎金」及「巴士牌獎金」，合資格新進車長可獲總金額高達3萬元，此外，巴士公司亦以靈活就業的半職、兼職崗位招攬人才。城巴亦提供「半日制車長」崗位，吸納「斜槓族」年輕人、女性以及少數族裔入行。有巴士工會指，估計九巴現時已有100至200個司機職位空缺，質疑推出獎賞等作用不大，應研究改善編更、保障員工休息時間等方法挽留人才。

九巴及龍運推出新年期間新入職車長加碼獎賞，由本月1日至2月29日期間，本身持有巴士駕駛執照人士，申請成為全職或半職車長，於限期前接受駕駛訓練，可獲「迎新獎金」連「巴士牌獎金」總數3萬元。九巴稱，任何人半年內首次申請成為九巴全職或半職車長，於3月31日或之前開始接受駕駛訓練，在通過試用期及服務滿一年後，可獲迎新獎金最多18,888元；未持巴士駕駛執照人士在考取執照訓練期間亦可享訓練津貼。

另一專營巴士營辦商城巴於去年9月已推出「車長新入職獎金限時加碼計劃」，面試成功的全職車長「新入職獎金」獲加碼至1.8萬元，享最高3萬元平均月薪。該計劃已延長至今年2月29日。此外，城巴又推出「新人介紹獎」，現職員工凡成功推薦每名車長入職，將獲發介紹獎5,000元；亦提供「半日制車長」崗位，盼吸納更多「斜槓族」年輕人、女性以及少數族裔入行。

促調整編制 保障員工 不過，汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰認為，類似的「加碼獎賞」成效不大，稱當下最務實的做法，仍然是公司認真檢視所有員工薪酬是否符合市場水平、如何合理調整編制、令前線司機和車務同事最基本的休息時間得到保障，令員工願意留下來。