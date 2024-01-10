瑞華關愛隊停運 政府：有心人多的是

【本報訊】元朗瑞華關愛隊隊長以未能擔任區議員，在時間、資源和金錢上難以承擔關愛隊工作為由退出，而關愛隊亦終止運作。政府昨回應事件指任何人只為金錢目的謀取職位，並非政府所希望的人選，又指當局將盡快遴選新的關愛隊，強調「有心人多的是」。

政府反駁，指如果有人有意參選，但不符合條件，應先檢視自身為何得不到提名或選民支持，又重申關愛隊要確保由最佳人選提供服務，任何人只為金錢目的而謀取職位，並非政府所希望的人選。

為錢加入並非希望人選 被問及關愛隊有否替代機制，政府指關愛隊在設計方面已經考慮到處理關愛隊服務不好取消資格，或主動辭去關愛隊職務的情況，例如某區關愛隊會需要到其他區幫忙，重申系統設計已照顧好，現時盡快開展遴選新關愛隊。他相信希望參與關愛隊的人非常之多，很多人很用心希望貢獻社區，形容「有心人多的是，但我係希望啲真心嘅有心人、誠心嘅有心人。」

原為瑞華關愛隊隊長兼元朗前區議員的周永勤日前表示，因未能取得足夠提名參選區議會，在無法擔任區議員的情況下，資源不足以應付關愛隊開支，故退出關愛隊。