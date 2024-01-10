嶺大新冠研究文章膺年度最佳論文

【本報訊】嶺南大學協理副校長（策略型研究）及計算智能學講座教授鄺得互合著關於診斷新冠肺炎的研究論文，獲國際權威組織電機電子工程師學會（IEEE）的著名期刊《消費電子彙刊》，頒授2024年最佳論文獎。該獎項每年只授予3篇在該期刊刊登的最佳論文，競爭非常激烈。

連續7個月入選熱門 獲獎的突破性研究題目為《實時新冠肺炎肺部感染分割系統的邊界引導語義學習網絡》。研究團隊提出了一種嶄新的演算法，透過「邊界引導語義學習網絡」，可以自動從電腦斷層掃描中分割出肺部感染區域，解決目前感染區域檢測速度慢、不完整、邊界不夠清晰等常見問題，從而提升新冠肺炎病毒感染診斷的準確程度，實現新冠肺炎的輔助診斷。該論文發表後獲得廣泛關注，由2022年10月至2023年4月，連續7個月入選《消費電子彙刊》的熱門論文。

鄺得互表示，新診斷方法與11種目前最先進的診斷方法比較，新方法在6個評估指標中的性能表現都更優秀，並更有實時速度，且克服了現有技術的局限。鄺是計算智能學研究領域的頂尖學者之一，近日獲選為2023年度美國國家發明家科學院院士、科睿唯安評選為「2023年度最高獲徵引研究人員」，以及香港工程科學院院士。鄺過往亦已獲多項國際認可，包括名列史丹福大學全球首2%頂尖科學家、2014 IEEE院士，並擔任IEEE系統、人與控制論學會主席，以及於2022年當選為亞太人工智慧學會會士。