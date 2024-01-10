明愛專上學院升格為聖方濟各大學
【本報訊】本港再多一間私立大學！港府昨日宣布，向明愛專上學院授予大學名銜，正式升格大學，並批准更改其英文及中文名稱，分別為「Saint Francis University」及「聖方濟各大學」。
為第4間自資大學
明愛專上學院是第4間取得大學名銜的自資專上院校，並已就其一般商業行政、社會工作以及資訊和通訊科技等3個範疇，獲得學科範圍評審資格，有關學科範圍評審資格，往後仍須由評審局進行機構定期覆審。在取得大學名銜後，明專須向教育局提交周年進度報告及經審核的財務報告，以證明其教學質素和財政可持續性。教育局已委託評審局審視有關報告，並向局方提供獨立的專業意見。
明專於1985年創立時，名為明愛徐誠斌學院，並於2001年成為獲准開辦副學位課程的專上學院。該校在2010年獲得開辦學位課程的評審資格，翌年重新命名為明專。在2023/24學年，明專開辦13項經本地評審的自資專上課程，包括12項學士學位課程及一項碩士學位課程，共有約3,000名全日制學生及500名兼讀制學生。
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