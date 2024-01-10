涉滋擾證人 Lunch哥高院受審

【本報訊】人稱「Lunch哥」的反對修訂《逃犯條例》活躍示威者李國永，於2020年一宗死因研訊進行期間，與一名退休婦人涉嫌在法庭外滋擾證人，他們因此事除了被控非法集結罪外，也被控刑事藐視法庭。該刑事藐視法庭案昨在高等法院開審，由法官陳慶偉審理。

被指包圍辱罵藐視法庭 兩名答辯人分別是17歲學生李國永，以及65歲退休女保安員賴瑞英。原告方律政司開案陳詞指，2020年8月24日，死因庭處理一宗廣受關注的死因研訊。

當日下午近5時，證人「H女士」、「H先生」和「C小姐」離開西九龍法院，擬登上私家車期間，被約30人包圍，有人向證人辱罵和舉中指，當中包括兩名答辯人。證人要靠執法人員開路才能上車。

「H女士」作供指，當日她和另外兩名證人步出法院時，很多人包圍他們，她非常驚慌，「驚佢哋會『郁手』打我哋」。人群中，她認出李國永。她形容對方邊舉中指邊走近。庭上播放案發片段時，她忍不住低頭抽泣，稱「睇番我好驚」。案件將會在明天續審。案件編號：HCMP 2254/2020