涉串騙呃科技券 前區議員林進被捕

【本報訊】前元朗區議員林進涉嫌串謀行騙及欺詐，昨晨近11時在大角咀榆樹街被捕。他涉及一宗2021年至2023年期間的串謀行騙及欺詐案，案件交由執法部門商業罪案調查科跟進。據了解，商業罪案調查科人員調查「科技券」騙案，昨日拘捕超過20人，而林進是其中一名疑犯。

名下公司強調合法 林進成立的「同行搬屋」昨午兩度在社交平台表示負責人被捕，但公司會正常運作，指所有本地、移民或散貨客人的資料、貨物、家當均完整無缺，所有人員亦會謹守崗位服務客人，並強調作為合法公司，會協助調查。

林進為地區組織「天水連線」成員，早前活躍於反修例行動，於2019年當選元朗區議會（瑞華）議員。2021年，林辭任區議員後同年成立搬屋公司。

創新科技署回覆指，署方及作為「科技券」秘書處的生產力促進局，於去年收到有關科技券申請的舉報，在檢視及分析相關資料後，署方初步認為有可疑，因此立即主動將有關資料轉交執法部門跟進。經過數個月以來的調查，執法人員展開了拘捕行動。