黎智英案 辯方大狀缺席兩周 審訊進程重新編排

處理書面證供 後播放黎警誡錄影會面 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。因應辯方「領軍」資深大狀要缺席聆訊兩周，控方重新編排審訊進展，會先讀出以書面方式呈遞的證人口供，包括昨日讀畢的社交媒體專家證供。之後會播放黎智英的警誡錄影會面，辯方再就城市大學法律學院教授王貴國的控方專家證人證供可否呈堂，提出爭辯。接着，控方才會傳召本案認罪被告、壹傳媒前行政總裁張劍虹出庭作供。

辯方法律團隊中「領軍」的資深大律師彭耀鴻，因私人理由缺席聆訊兩周，庭上昨日透露本案的最新審訊進程，首先會處理書面陳述證供部分，及播放黎智英的警誡錄影會面，該會面長約1小時21分鐘；之後，辯方會就着其中一名控方證人，即城大法律學院教授王貴國的專家證人證供，是否可作為呈堂證供而提出爭辯。據控方早前指，王會就外國對中港制裁行動所帶來的影響作證。

張劍虹將會被傳召出庭 完成這些程序後，控方便會開始傳召證人出庭作證，首名證人是壹傳媒前行政總裁張劍虹。黎的代表大律師關文渭表示，到控方完成張劍虹的主問後，視乎進度，或會申請短暫押後不多於3日，以待彭耀鴻「歸隊」再開展盤問。

接着，控方代表、助理刑事檢控專員張卓勤開始宣讀港大計算機科學系副教授鄒錦沛的證供，內容圍繞社交媒體程式Telegram、Twitter、Signal、Facebook及YouTube等的應用。其中鄒指出，Twitter容易使用，是廣受歡迎的社交媒體，人們可以透過Twitter發貼文向世界喊出自己的看法。主題標籤（hashtag）功能方便使用家按主題搜索，轉發功能則可以確保追蹤者看到相關貼文。

昨宣讀證供涉社交媒體 就着YouTube頻道方面，鄒指，YouTube是全球第二高瀏覽的網站，曾惹來不少批評，包括違反用戶私隱、版權問題、被用作傳播不實資訊等。YouTube設有直播功能，主持可以與觀眾互動。

控方昨日下午讀畢鄒的證供，案件今日續審，屆時會由控方宣讀一名執法人員的供詞，內容與財務調查有關。

本案涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。

4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另外單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

本案預計審訊進程