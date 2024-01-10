醫健：健康在您手：2024十大運動趨勢

美國運動醫學會於每年的年末均會公布來年運動趨勢，今年亦不例外。前十名分別為：使用穿戴式運動電子科技、 職場健康推廣、長者體適能訓練計劃、減重運動計劃、退還合資格健康與體適能服務消費、聘用持牌健康與體適能專業人士、手提電話運動程式、精神健康運動計劃、青少年運動發展及聘用私人教練。讀者不妨參考以下5大整合，融入生活和運動中，尋找適合自己的運動方案和健康生活模式。

一、電子科技運用普及化。使用穿戴式運動電子科技 （如電子運動手錶）連續8年進入前3位，而使用手提電話運動程式，排名亦比往年上升，可見運動和電子科技融合愈來愈普及化。

二、受疫情影響，僱主希望提供健康福利予員工以保障公司運作效能。職場健康推廣（如僱主舉辦健康相關活動）則首次進入前20位並位居第二，有可能是受員工疫情後重返「辦公室」工作所致。

三、受人口老化影響。長者體適能訓練計劃於香港亦變得普及，排名亦比往年較前，或與希望藉着體適能訓練，提高長者生活質素有關。

四、趨勢與改善或提升健康和預防疾病相關。與以往涉及提升體能和改善體形的趨勢不同，今年有8項與健康和預防疾病有明顯的關係，如第5位的退還合資格健康與體適能服務消費，提倡以國家醫療保險，申索與健康和體適能相關的支出，並正獲英、美及加拿大等政府考慮，目的是以預防勝於治療，減低市民患長期疾病的風險及醫療開支。

五、更留意精神健康。精神健康運動計劃是首次進入排名，反映大眾更留意對運動與精神健康的關係，並重視精神健康。

聖雅各福群會永嘉諾健體中心經理鍾欣穎

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