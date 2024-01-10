天瑜心衰竭未好轉 父女攜手製模留念

女童周天瑜3年前在瑪麗醫院接受手術期間懷疑因醫療事故慘變植物人，其父親周先生早前引述醫生表示，天瑜的心臟開始出現衰竭，情況不樂觀。周先生昨日於社交媒體表示，女兒情況未有很大好轉，但轉趨穩定，對於有訪客探望，其雙眼有反應，他亦在醫院人員協助下與女兒製作手模留念。周先生亦有交代自己抗癌的最新狀況，指腫瘤已擴散至左邊肺部，目前正進行電療和化療，不適反應日漸強烈，經常感到疲倦、胃痛頭暈等。

訪客探望 天瑜雙眼有反應 周先生於昨日凌晨於社交媒體發文表示，天瑜過去一周的情況雖然不算有很大好轉，但總算比對上一周穩定，血壓沒有再出現大幅上落，不過仍需使用強心藥。貼文附有一條長近一分鐘的片段，展示周先生手執天瑜的小手，製作一個兩人牽手的手模。他表示在瑪麗醫院的醫護人員協助下，花了近3小時完成，並感謝兒童癌病基金為他們製作手模，形容手模「極具紀念價值」。

他又指，自上星期天瑜病情告急以來，很多朋友到醫院探望天瑜，並在床前為她祈禱，送上慰問和祝福，每當天瑜聽到這些陌生的聲音，雙眼都會給出特別強烈的反應，相信天瑜能夠感受到大家對她的愛。

慈父抗癌 治療副作用漸強 本身患惡性肌肉腫瘤的周先生，早前已切除手臂惡性腫瘤，但腫瘤已擴散至左邊肺部。他於貼文亦有更新自己的抗癌進程，表示自己正進行電療和化療，早上進行電療後，下午就去探望天瑜。他又指，治療的不適反應日漸強烈，最近經常感到疲倦、胃痛，亦有惡心、乏力和頭暈的感覺，對未能逐一回覆眾人的問候致歉。

周天瑜在2018年罹患橫紋肌肉瘤，2020年5月於瑪麗醫院接受手術期間，懷疑因醫療事故變成植物人。周先生上月30日於社交媒體表示，天瑜情況惡化，持續出現低血壓、心跳減慢的情況，相信是心臟已經開始衰竭，並引述醫生指情況並不樂觀，「可能過不了這一關」。