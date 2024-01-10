次輪10萬份餐飲券 今早網上開搶

【本報訊】又是時候搶券出外吃喝玩樂了！旅遊發展局今日上午將在網上派發第二批共10萬份「香港夜饗樂」餐飲消費券，憑券可在晚間到指定600間食肆及酒吧堂食滿100元或以上，即減100元，包括冬日必食的港式煲仔菜、米芝蓮星級粵菜食府等，精選商戶名單已上載至活動官方網頁。

逾600食肆酒吧參與 今批餐飲券涵蓋全港約110個商戶，合共超過600間「優質旅遊服務」計劃認可食肆及酒吧，包括港式煲仔菜「煲仔王」、火鍋店「牛涮鍋」。市民亦可到藝術館平台的澳洲菜「Hue Dining」、東南亞菜的「茶泰」，或多間人氣時尚酒吧，甚至只想快食一餐的亦有「美心MX」、「金記冰室」。

與上一次派券的方法一樣，市民如要享受優惠，需先登記旅發局電子平台帳戶，在今天上午10時登入平台搶心儀餐廳或酒吧的餐飲券，每個帳戶同一時間只可領取最多一份餐飲消費券，兌換後才可以再領取其他消費券，名額有限，先到先得。領券起計30日內，市民可在晚上6時後，到指定食肆或酒吧堂食時，出示登記平台優惠券兌換。