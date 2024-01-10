國泰又取消21航班 工會歸咎機師大減

斥管理層鹵莽炒人 削弱航空樞紐地位 國泰航空近期接連取消航班，昨日再取消至少21班來往香港的航班，較其早前公布平均每日取消12班航班為多。有國泰機師工會發聲明指，問題的根源是疫情期間管理層大幅裁減機師及空中服務員，以及結束國泰港龍航空，令機師人數大減一半，批評管理層的鹵莽決定，削弱本港的航空樞紐地位。港府亦稱非常關注事件，民航處亦要求國泰於本月內提交報告，解釋事件。

港府昨回應國泰取消部分航班，表示非常關注事件，認為國泰長遠須檢視人力及整體運力、長遠發展或安排。民航處管理層昨日則與國泰管理層會面，再次表達對國泰航班安排事宜的高度關注，並已要求國泰做好人手及各項配置，以確保為乘客提供穩定可靠的服務，特別是在即將來臨的農曆新年旺季的出行需求。

本月須向民航處交報告 民航處已要求國泰航空在本月底前提交報告，解釋事件成因、航班安排處理手法等，以防止類似事件再發生。該處重申，國泰有責任為乘客提供穩定可靠的服務，而其取消多班航班一事極不理想，亦不符合港府和公眾的合理期望。

針對國泰自去年底起取消多個航班。香港航空機組人員協會昨發聲明，指問題源管理層於2020年作出的鹵莽決定，大幅及永久削減前線人員的工作薪酬，解僱機師及空中服務員，並停運港龍。聲明指，原本4,000名機師中，有1,000名機師被解僱，隨後再有1,000名機師辭職，導致人手減半，削弱本港航空樞紐地位。

聲明又指，其他航空公司已陸續回復100%運力，但國泰至今只回復至70%，料其餘30%運力，仍需最少一年才能恢復。聲明提到，國泰機師辭職潮仍然持續，培訓新機師需要數年時間，認為改善機師待遇以挽留人才，以及重聘被裁機師，才是國泰復甦的唯一出路。

承諾新春期間如常運作 國泰日前承諾航班服務在農曆新年出行高峰期間將如常運作，又指為增加候命機師數目，在今年1月及2月份每日須整合平均6對、即12班航班，主要集中在每日班次較頻密的航線，將盡快聯絡受影響乘客，安排轉乘其他時間最接近的航班或退款。不過，機場管理局網站顯示，截至昨晚8時，國泰昨日取消至少21班來往香港的航班，目的地包括台北、新加坡、曼谷、東京等，比起早前指平均每日取消12班航班為多。