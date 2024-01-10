房委會：公屋戶能承受加租200元

【本報訊】房屋委員會財務小組委員會前日審議2024/25年度財政預算及預測摘要，認為租住房屋項目若不加租，下半年會出現約11億元赤字。房委會財政小組委員會主席麥萃才昨表示，從用者自付角度出發，加租無可厚非，即使加幅上調10個百分點約200元，租戶亦可以承受。議員梁文廣則建議應從平衡出發，避免影響居民的生活質素。

每兩年一次公屋租金檢討將於今年第3季進行。麥萃才昨日出席一個電台節目表示，根據現有租金檢討機制，將綜合一系列指標及市民收入釐定，而在疫情期間曾經有豁免等措施。麥指，公共屋邨租金只能用於修繕或一些其他日常開支，難以收回成本，若房委會沒有任何調整租金行動，下一年度出現的赤字，屆時將會房委會儲備扣除，而赤字將持續擴大至2027/28年度的42.8億元。考慮到住戶的負擔能力，目前公屋平均租金大約是2,200元，即使增10個百分點約200元，租戶是可以承受的。

另外，麥指目前房委會的儲備資金有數百億元，將來亦會不斷有新的公屋項目投入建設，需更多資金。長遠房屋策略料興建約30萬個公屋單位，並在2027/28年度起將開始建設當中的三分之二，而各項建築成本亦會大幅上升。麥補充道，原先政府預留約800億元作房屋儲備金，但目前已撥回庫房，相信資金上若出現缺口，政府會作出支持。

議員籲調整租售屋比例 房委會財政小組委員兼議員梁文廣則指，營運公屋不應着眼賺錢，毋須太擔心房委會財政情況，倡房委會考慮開拓其他收入，改善未來財務收入，現時房委會出租房屋佔七成，資助出售房屋佔三成，隨未來整體公屋增加，可調節比例，並在未來規劃中增商業設施，出租予非公屋戶，以增收入。