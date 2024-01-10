救市失策 港府反叫各行業諗計吸客

【本報訊】香港經濟一潭死水，雖然港府推出多項措施望救市，惟未能成功，街上仍有大量「吉舖」。港府昨指香港受環球經濟挑戰影響，但旅遊和零售表現不錯，疫後來港旅客數字接近疫情前的六至七成，又籲各行業持份者主動爭取。

被問及各區出現不少吉舖，港府重申，疫後政府在發展本土商機做了很多措施，同時積極對外發展經濟。雖然香港受環球經濟挑戰影響，加上全球有不同政治衝突影響。但當局認為港人要靈活多變，「諗多啲（方法）吸引人」，而現時有店舖大排長龍，亦有店舖有「吉位」，認為各行業持份者要各出奇謀，強調要「個人爭取返嚟」，並檢視為何人流會去其他地方。

港府續稱，香港一向為盛事和好客之都，但周圍城市同樣與時俱進，香港人要各方努力，發揮優勢，政府負責「搭台」籌備推動，重申相信港人「係得」。當局又指，目前香港旅遊和零售表現不錯，疫後來港旅客數字接近疫情前的六至七成，當中來自泰國和菲律賓旅客已超過2018年數字。但港府承認，由於運力問題，香港旅遊業都要時間追上，但相信在年底可以回復正常。

舉辦「日夜都繽紛」至5月 另外，港府指18區將舉辦提振地區經濟活動，並由今個月到5月舉辦「日夜都繽紛」，弘揚中國文化，帶動節日氣氛，包括在深水埗推出以激光及Cosplay的活動，大埔林村會有發光寶牒供市民許願，期望各區會有更多「好橋」。