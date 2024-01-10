區會欲推尖咀夜繽紛 照亮栢麗大道

【本報訊】政府力推夜經濟，油尖旺區議會昨召開提振地區經濟專責工作小組會議，討論在農曆新年前籌辦暫名為「尖咀夜繽紛」活動，提供夜光龍及街頭音樂表演，以及聯同附近商戶派發消費券。身兼區議會主席的民政事務專員余健強承認尖沙咀中部的栢麗大道入夜後淡靜，料與環境較幽暗有關，故打算以燈光來點燃該段彌敦道、加設打卡裝置吸引人流。有區議員指設打卡點並不足夠，建議推出尖沙咀「護照」以鼓勵遊客消費。另外，食環署考慮放寬限制，容許廟街出售預先包裝食品，並考慮開放空置檔位予合資格人士申請。

區議員黃建新指前線商販反映，不是沒遊客來港打卡，問題是打卡之後是否願意消費或消費多少錢。儘管不能強迫遊客消費，但可鼓勵，建議遊客先到指定位置打卡後才可取得消費券，然後到區內商舖享受優惠。區議員楊鎮華建議發出尖沙咀「護照」，內裏印有區內不同景點的內頁，並於高鐵站、鐘樓或其他人流較多的地點派發。遊客需持護照到不同地點蓋印，當達到指定數量，便可到栢麗大道或參與夜繽紛活動的商場換取禮物或消費券之類。

針對排檔區管理及貨品售賣安排，區議員楊鎮華指曾往廟街實地視察，發覺檔販所售貨品，淘寶亦有售，若期望內地遊客到廟街購買淘寶貨並不現實。他問署方可否放寬限制，容許檔販售賣包裝食品以回應遊客的口味。區議員許德亮指排檔貨色不吸引，情況並不限於廟街，又指空置排檔太浪費，應開放青年試業或少數族裔謀生。